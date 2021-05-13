Воронежская райбольница требует от виновника ДТП со «скорой» возместить ущерб

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Бутурлиновская районная больница подала иск в суд о возмещении ущерба в смертельном ДТП к осужденному за него 55-летнему местному жителю. Руководство учреждения требует почти 650 тысяч рублей за разбитый в аварии автомобиль скорой помощи и оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе суда Бутурлиновского суда13 мая.

Авария произошла 8 марта 2020 года в райцентре. Ответчик в тот день на ВАЗ-2107 двигался по второстепенной дороге и при выезде на главную не уступил «скорой». В результате произошло столкновение. В ДТП погибла 64-летняя женщина из «скорой», еще один пассажир и водитель получили телесные повреждения.

После аварии была проведена экспертиза. Специалисты сделали заключение, что стоимость ремонта «скорой» – 777 тысяч рублей. Страховая компания выплатила лишь 400 тысяч. Так что разницу больница взыскивает с ответчика, а также стоимость разбитого медоборудования.

Ранее суд приговорил мужчину по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека) к 1,5 годами с условно с испытательным сроком в 2 года. Также его лишили прав на 3 года.