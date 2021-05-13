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Общество13 мая 2021 13:18

В Воронеже чиновники с общественниками решают, как провести благоустройство без вреда деревьям

Речь идет о ремонте тротуаров на улице Ф.Энгельса
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Центрального района

Фото управы Центрального района

В Воронеже начались масштабные работы по ремонту тротуара на улице Ф.Энгельса, где недавно появились молодые деревца. К сожалению, при работе тяжелой техники часто растения, особенно молодые, страдают и даже погибают. Управа Центрального района совместно с общественниками проинспектировала ход работ. В совещании принял участие глава Института общественного контроля Вячеслав Минаков.

Особое внимание уделили состоянию насаждений на одной из самых зеленых улиц города. Участники встречи обсудили возможность предупреждения повреждений насаждений и возможные ноу-хау по защите деревьев на время ремонтных работ. А глава управы Инна Шеина взяла ход работ под личный контроль.