В Воронеже чиновники с общественниками решают, как провести благоустройство без вреда деревьям

Фото управы Центрального района

В Воронеже начались масштабные работы по ремонту тротуара на улице Ф.Энгельса, где недавно появились молодые деревца. К сожалению, при работе тяжелой техники часто растения, особенно молодые, страдают и даже погибают. Управа Центрального района совместно с общественниками проинспектировала ход работ. В совещании принял участие глава Института общественного контроля Вячеслав Минаков.

Особое внимание уделили состоянию насаждений на одной из самых зеленых улиц города. Участники встречи обсудили возможность предупреждения повреждений насаждений и возможные ноу-хау по защите деревьев на время ремонтных работ. А глава управы Инна Шеина взяла ход работ под личный контроль.