На опен-эйр Платоновского фестиваля в Воронеж приедет оркестр из Сербии

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля объявила третьего участника опен-эйра «Музыки мира в Белом колодце». В рамках 11-го Платоновфеста в России впервые выступит Ethno Jazz Orchestra из Сербии. Музыканты коллектива - выходцы из разных уголков Сербии, их музыка основана на переплетении культур. Группа успешно сочетает балканскую музыку с элементами фьюжн-джаза и волнующими африканскими мотивами, не боясь экспериментов, смело выходя за рамки традиционного джазового звучания.

Ethno Jazz Orchestra обратила на себя внимание в 2019 году, когда стала финалистами премии имени Милана Младеновича с песней Deset dana («Десять дней»). Эта же песня была номинирована на фестивале MAC как лучшая песня World Music в конце 2019 года.

На XI Платоновском фестивале Ethno Jazz Orchestra презентует свой альбом под названием Bird («Птица»), релиз которого запланирован на конец июня.

Напомним, опен-эйр «Музыка мира в Белом колодце» пройдет 13 июня. На концерте выступит греческая певица Марина Сатти, хедлайнером станет российский коллектив Zventa Sventana.