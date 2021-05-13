Из Воронежа на Кипр отправят первый международный рейс в конце мая

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Воронежа первый чартерный рейс в Ларнаку (Кипр) планируют оправить 26 мая. Перелеты будет осуществлять авиакомпания AZUR air. Об этом сообщили в международном аэропорту «Воронеж» 12 мая.

– Восстановление чартерных зарубежных программ на летний сезон начнется уже в мае. Туроператоры планируют их по мере открытия стран, готовых принимать российских туристов, – прокомментировали в воздушной гавани.

Ранее власти Кипра смягчили условия для россиян: теперь привитые путешественники освобождаются от сдачи теста по прибытии. Лететь без теста можно сразу после введения второй дозы вакцины «Спутник V».