Из воронежского «Факела» ушли три футболиста

Подбельцев, Красильниченко и Земсков продолжат карьеру в других клубах. Фото: с сайта ФК "Факел"

Из «Факела» ушли нападающий Александр Подбельцев, полузащитник Михаил Земсков и защитник Олег Красильниченко. В пресс-службе клуба сообщили, что у игроков закончились контракты и продлять их не стали.

Подбельцев и Красильниченко пока так и не смогли полноценно восстановиться после тяжелых травм, хотя Александр вроде бы начал выходить на замену в последних играх. Земсков же просто не выдержал конкуренцию. Он уже давно не появлялся на поле. Так что расставание выглядит логичным.

Всем трем игрокам пожелали удачи в новых клубах.