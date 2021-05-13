В Воронеже пенсионерка отдала аферистам 800 тысяч рублей, защищаясь от «хакеров»

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

71-летней пенсионерке позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они напугали женщину, что некие «хакеры» пытаются списать деньги с ее счетов и карт. Поскольку у нее были накопления, то она поверила аферистам и сообщила им о своих финансовых ресурсах.

После этого мошенники убедили женщину обналичить свои сбережения в банкомате и перевести их через терминал на другие реквизиты. Пенсионерка сделала, как ей велели. Сначала она обналичила 750 тысяч рублей своих и 50 тысяч кредитных денежных средств, а затем перевела их. Затем мошенники даже отправили ее в банк, где ей якобы должны были сообщить номера новых счетов. Однако в финансовом учреждении ей рассказали, что она стала жертвой мошеннической схемы и посоветовали обратиться в полицию.

Как пояснили в ГУ МВД по Воронежской области 13 мая, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям города Воронежа и области проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Никому и никогда не сообщать свои персональные данные и коды из СМС сообщений. Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02!