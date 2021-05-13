В центре Воронежа 21 дом внепланово остался без горячей воды

Горячая вода может появиться к 17.00. Фото: из архива «КП»

Утром в четверг, 13 мая, в 21 доме, расположенных в Ленинском и Центральном районе, пропала горячая вода. Жильцы недоумевали, почему – по плану отключений у них быть вроде бы не должно.

Оказалось, что причина отсутствия горячей воды – авария на теплотрассе. Случилась она около 9.00, устранить ее обещают до 17.00. Об этом сообщили в обслуживающей дома ГК «ПИК-Комфорт».

Горячей воды сейчас нет в следующих домах:

ул. Студенческая, № 34;

ул. Комиссаржевской, № 15;

ул. Фридриха Энгельса, №№ 24А, 34;

ул. Карла Маркса, №№ 74, 76;

ул. Челюскинцев, № 136А;

ул. № 20-лет Октября, 76;

ул. Краснознаменная, №№ 10, 12;

ул. Кольцовская, № 70;

ул. Куцыгина, № 21;

ул. Красноармейская, №№ 17, 27, 60;

ул. Станкевича, №№ 38, 40;

ул. Кирова, №№ 10, 24;

ул. Пушкинская, №№ 41, 45.

Напомним, с утра 13 мая нет воды в микрорайоне Шилово. Причина такая же – коммунальная авария. Из-за нее отпустили на дистанционное обучение ребят из школы № 103. В местных детсадах работают только дежурные группы. Организован подвоз воды по четырем адресам: Курчатова, №№ 22 и 22а и Теплоэнергетиков, №№ 5 и 11 (к Магниту).