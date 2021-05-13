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Происшествия13 мая 2021 11:55

В Воронежской области сварщик попался на торговле синтетическими наркотиками

Мужчина потерял нормальную работу, когда начал «колоться»
Юрий КОЗЛОВ
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Бывший сварщик, ставший наркоторговцев, получил 11 лет колонии строгого режима.

Бывший сварщик, ставший наркоторговцев, получил 11 лет колонии строгого режима.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Борисоглебском городском суде вынесли приговор 38-летнему местному жителю. Его обвиняли в торговле «синтетикой». Мужчина сам «кололся» и продавал смертоносную отраву другим наркоманам.

Полицейские выяснили, что мужчина в запрещенных интернет-магазинах покупал крупные партии синтетических наркотиков. Часть отравы употреблял сам, часть перепродавал своим знакомым. Оперативники задержали двоих из его них – женщину и ее приятеля. По ним и вышли на 38-летнего наркоторговца. Его задержали с поличным, когда он достал из тайника 10 граммов N-метилэфедрона. При обыске на квартире мужчины обнаружили весы и упаковочным материалы для синтетических наркотиков.

В ходе следствия наркоторговец рассказал свою грустную историю. Раньше он трудился сварщиком, но «подсел на иглу». После этого потерял работу и начал заниматься этим гнусным криминалом.

Мужчину в итоге приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Криминал