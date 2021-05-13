В Воронежской области за сутки зарегистрировали 14 летальных случаев от ковида

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области статистика по пациентам, умершим от осложнений, вызванных ковидом, вновь растет. За минувшие сутки медики зафиксировали еще 14 смертей. Всего за время пандемии не удалось спасти 3 315 человек. Об этом днем в четверг 13 мая сообщил региональный оперштаб.

Также за день печальный диагноз подтвердился у 129 воронежцев. Положительные тесты на коронавирус уже получили с начала эпидемии 82 408 человек.

Еще 135 пациентов смогли выписаться из стационаров и амбулаторного лечения без тяжелых последствий после COVID-19. Число выздоровевших выросло до 77 809.