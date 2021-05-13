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Общество13 мая 2021 11:45

В Воронежской области за сутки зарегистрировали 14 летальных случаев от ковида

Статистика снова пошла в рост
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области статистика по пациентам, умершим от осложнений, вызванных ковидом, вновь растет. За минувшие сутки медики зафиксировали еще 14 смертей. Всего за время пандемии не удалось спасти 3 315 человек. Об этом днем в четверг 13 мая сообщил региональный оперштаб.

Также за день печальный диагноз подтвердился у 129 воронежцев. Положительные тесты на коронавирус уже получили с начала эпидемии 82 408 человек.

Еще 135 пациентов смогли выписаться из стационаров и амбулаторного лечения без тяжелых последствий после COVID-19. Число выздоровевших выросло до 77 809.