Воронежский реаниматолог избежал реального срока за смерть второго пациента

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поворинский районный суд вынес приговор по резонансному делу, фигурантом которого стал 55-летний врач анестезиолог-реаниматолог местной больницы Аюбхон Ахмедов. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Бывшему медику удалось избежать реального срока. Его приговорили к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты и запретили заниматься врачебной деятельностью на три года. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Суд установил, что в апреле 2020 года Ахмедов во время дежурства в больнице оказывал медицинскую помощь поступившей в тяжелом состоянии 56-летней местной жительнице. Женщина была переведена в отделение реанимации. После операции медик не обеспечил почасового наблюдения за пациенткой и ушел из отделения. У женщины оказалась повреждена вена. А поскольку врача не было на рабочем месте, то некому было проводить мероприятия по устранению кровопотери. Также Ахмедов не обеспечил терапию основного патологического состояния. В результате состояние пациентки резко ухудшилось и на следующий день она скончалась.

Согласно заключению эксперта, между ненадлежащими действиями врача, развитием у женщины тяжелого шока и наступлением летального исхода, имеется прямая причинно-следственная связь.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в 2015 году из-за неправильно рассчитанной врачем Ахмедовым дозы наркоза скончался пациент – 66-летний Валерий Абосеев.