В Воронеже женщина ударила бывшего любовника ножом в шею

Кровавая ссора случилась в этой кухне. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 30-летней женщины. Ее обвиняют в покушении на убийство.

3 января в приемное отделение больницы «Электроника» был доставлен 36-летний мужчина с ножевым ранением шеи. Он рассказал, что в ночь со 2 на 3 января в квартире на улице Минской выпивал с бывшей подругой. Они поссорились. Да так, что женщина схватила нож и ударила его в шею.

Мужчина сумел убежать из квартиры и сам добрался до больницы. Там ему быстро оказали помощь, благодаря которой он и остался жив.

На двери остались следы крови мужчины. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

На следствии женщина признала, что ударила бывшего любовника ножом, но заявила, что не хотела его убивать. До суда ее поместили под домашний арест. Максимальный срок, грозящий ей – 11 лет лишения свободы.

- Вину женщины подтверждают показания свидетелей и самого раненого мужчины, а также заключения проведенных экспертиз, - сообщил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.