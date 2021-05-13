В центре Воронежа «Лада» врезалась в «Мазду»: пострадал пассажир

"Мазда" после ДТП вылетела на тротуар. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 12 мая, у дома № 1 на улице Среднемосковской случилась авария, в которой пострадал молодой мужчина.

Около 23.00 27-летний житель Каширского района ехал на «Ладе-Гранте» со стороны Пушкинской в направлении улицы Фридриха Энгельса. На перекрестке со светофором он не уступил дорогу «Мазде-6», за рулем которой был 26-летний воронежец. Машины столкнулись. Водители серьезных травм не получили, а вот пассажир «Лады», 24-летний воронежец, попал в больницу.

"Ладу" вынесло на "зебру". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 12 мая случилось 124 ДТП, из них 99 - в Воронеже, 21 - в районах области, 4 - на федеральных трассах. В двух авариях получили травмы два человека. Задержаны и будут оштрафованы 19 пьяных водителей и еще три ехавшие на красный свет, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.