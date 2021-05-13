В апреле 2021 года Нововоронежская АЭС обеспечила более 532 млн руб. дополнительной выручки

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При этом потребителям энергосистемы Центра России было передано более 1,742 млрд кВт*ч электроэнергии. Этого количества достаточно, чтобы месяц снабжать электричеством 328 высокотехнологичных малых атомных городов, подобных Нововоронежу.

Объём электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС за первые четыре месяца 2021 года, составил 9,755 млрд кВт*ч. Это на 4,75% больше планового задания ФАС.

«Выработка Нововоронежской АЭС с января по апрель текущего года превысила задание ФАС на 442 миллиона кВт*ч. Это результат сплочённой работы команды профессионалов, приверженности ценностям и целям атомной промышленности, а также неукоснительного соблюдения требований технологического процесса, норм и правил охраны труда и культуры безопасности», – подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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В настоящее время на НВАЭС в работе находятся энергоблоки № 4, 5 и 6. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 7 выведен в планово-предупредительный ремонт.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии, снабжая электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС