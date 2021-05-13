Газоны в центре Воронежа засевают устойчивыми к вытаптыванию травами

Фото управы Ленинского района

К началу теплого сезона в Воронеже начали озеленять газоны. Рабочие комбината благоустройства Ленинского района после рекультивации и планировки засевают травой газону и приствольные пространства деревьев на тротуарах.

- В 2021 году запланированы работы по рекультивации газонов на 19 объектах района общей площадью 23,95 тысяч квадратных метров, - уточнили в управе района. - Для посева используются травосмеси типа Экспресс, имеющие хорошую всхожесть и выносливость, в частности к вытаптыванию, которые хорошо произрастают в городской среде.

К этому моменту траву посеяли на улицах Кирова и Ворошилова, продолжаются работы продолжаются на Плехановской.

После посева газоны укрывают нетканым материалом, который обеспечивает необходимый микроклимат, создает баланс ночных и дневных температур, обеспечивает правильный газообмен для фотосинтеза, защищает от вредителей, града и сильного дождя.

После всхода посевов сотрудники комбината благоустройства обеспечат их полив и покос.