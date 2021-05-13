Под Воронежем упавший билборд убил собаку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сильный ветер 11 мая сломал и повалил рекламный билборд у федеральной трассы «Дон» в Рамонском районе. Тяжелая конструкция упала на тропинку и придавила дворняжку. Собака несколько часов лежала под щитом, прежде чем ее достали неравнодушные люди и доставили в ветклинику.

Еще по дороге к врачу состояние животного резко ухудшилось. В клинике собаке срочно назначили операцию, но спасти дворняжку не удалось. Тяжелый щит повредил печень, это стало причиной сильного кровотечения.

Местные жители рассказали, что по этой тропинке часто ходят и люди, которые также могли пострадать от падения щита.