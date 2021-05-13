Воронежцев зовут послушать и посчитать соловьев

В Воронеже пройдет ежегодная акция по подсчету соловьев – «Соловьиные вечера». Суть ее в том, чтобы помочь ученым собрать данные о численности популяции и другую важную информацию.

- А ещё соловьи – индикаторы экологического состояния, - говорят орнитологи. - Если птиц становится всё меньше – это повод задуматься о чистоте нашего города.

Принять участие в подсчете соловьев может любой желающий. Для этого надо вечером перед заходом солнца прогуляться по улицам города и прислушаться. Если вы услышите соловья – запишите адрес этого места. Если вы находитесь в парке – укажите, в какой его части слышна песня. Опишите местность: какие объекты находятся рядом, какие встречаются деревья или кустарники, есть ли рядом водоём или другие особенности ландшафта. Чем подробнее – тем лучше. Попробуйте записать голос соловья: аудиофайлы можно прикрепить к наблюдениям на сайте.

Собранные сведения внесите на сайте luscinia-luscinia.ru или передайте информацию координатору акции. Координатор по Воронежу и области: Дарья Панцырева (morkovka182@gmail.com).

Акция проводится 15-16 мая, но своими наблюдениями можно делиться до и после этих чисел.