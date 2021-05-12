В Воронежской области водитель попался пьяным за рулем в четвертый раз

10 мая в 8.50 минут в Острогожске у дома № 66 по улице 40 лет Октября инспекторы ДПС остановили «девятку», вилявшую по дороге. У водителя, 46-летнего местного жителя, имелись явные признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти «пьяный тест». Результат составил 1, 061 мл/л. Водитель заявил, что тест врет. Его обследовали в больнице. Там результат освидетельствования был такой же.

В ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что водитель за последние годы три раза привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В разные годы он за это был наказан 360 часами обязательных работ и сроком в колонии-поселении с лишением водительских прав.

По решению Острогожского мирового суда водитель признан виновным по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Его арестовали на 12 суток.