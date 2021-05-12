В Воронеже снова устроят облаву на пьяных водителей

Полицейские будут останавливать практически все машины на определенном участке дороги. Фото: из архива «КП»

В Воронеже 13, 14 и 15 мая 2021 года сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей. Особое внимание будут обращать на то, не находятся ли они в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Места проведения проверок традиционно не разглашают.

В ГИБДД еще раз напоминают всем водителям о том, что за управление автомобилям в состоянии опьянения грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф - 30 тысяч рублей. А если вас поймали на этом повторно, это уже уголовная статья.

Обращаются гаишники и к пассажирам: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, к примеру, увидели водителя явно в неадекватном состоянии, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-60-79 (круглосуточно) или 02.