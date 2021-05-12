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Общество12 мая 2021 19:47

В Воронеже снова устроят облаву на пьяных водителей

Массовые проверки будут проводить три дня подряд
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские будут останавливать практически все машины на определенном участке дороги.

Полицейские будут останавливать практически все машины на определенном участке дороги.

Фото: из архива «КП»

В Воронеже 13, 14 и 15 мая 2021 года сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей. Особое внимание будут обращать на то, не находятся ли они в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Места проведения проверок традиционно не разглашают.

В ГИБДД еще раз напоминают всем водителям о том, что за управление автомобилям в состоянии опьянения грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф - 30 тысяч рублей. А если вас поймали на этом повторно, это уже уголовная статья.

Обращаются гаишники и к пассажирам: если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, к примеру, увидели водителя явно в неадекватном состоянии, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-60-79 (круглосуточно) или 02.