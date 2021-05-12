Под Воронежем 17-летняя девушка, избившая 14-летнюю соперницу и заставившая ее раздеться, заплатила за это 15 тысяч

17-летняя агрессивная девушка за издевательства над 14-летней знакомой получила достаточно мягкое наказание. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мировой суд Семилукского района вынес приговор 17-летней местной жительнице. Девушка-подросток 4 сентября 2020 года недалеко от школы в поселке Латная избила и заставила раздеться 14-летнюю знакомую, которую она считала своей соперницей. Вроде бы обе питали нежные чувства к некоему 30-летнему мужчине (он в итоге проходил по делу свидетелем). Тогда еще 16-летняя девушка, устроившая расправу, еще и привела с собой мальчишек, которые снимали издевательства на видео, которое потом выложили в интернет.

За побои 17-летняя девушка уже выложила пять тысяч рублей (сама или родственники, неясно). А вот за нарушение неприкосновенности частной жизни она заплатит больше в два раза. То есть, десять тысяч рублей. Хотя статья предусматривала и возможность наказания в виде двух лет лишения свободы.

Напомним также, что пять работников школы, где учились обе девушки, три сотрудников ПДН и один член комиссии по делам несовершеннолетних по итогам разбирательства обстоятельств этого инцидента получили дисциплинарные взыскания. Заплатят (или уже это сделали) штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей также мамы и папы пяти подростков, присутствовавших при расправе.