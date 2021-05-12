В центре Воронежа маршрутка врезалась в пожарную машину

Машины после ДТП перегородили половину дороги. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» выложили фото аварии на улице Кольцовской. Там столкнулись маршрутный ПАЗ и пожарная машина. В этом месте недалеко находится гараж МЧС. Видимо, машина куда-то выезжала на вызов.

В городском ГИБДД сообщили, что авария случилась в 15.10. Маршруткой рулил 42-летний мужчина, а пожарной машиной 30-летний сотрудник МЧС. В «ПАЗике» были пассажиры. К счастью, в ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.

В причинах аварии разбираются специалисты, работающие на месте ДТП.