Жителей Воронежской области возили на неисправных автобусах

Состояние немалого числа пассажирских автобусов в Воронежской области весьма плачевное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе масштабной проверки прокуратуры обнаружили массу нарушений законов, регулирующих перевозку пассажиров на автобусах.

Так, в Аннинском, Бобровском, Верхнемамонском, Петропавловском, Россошанском, Острогожском, Терновском и Эртильском районах людей возили на неисправных машинах. А в Новоусманском не соблюдали расписание движения. Местный прокурор внес представление руководителю ООО «НТК», обслуживающему маршрут № 361В «Воронеж – Отрадное (мкр-он Черемушки)», с требованием устранить это безобразие.

Всего в ходе проверки выявили более 300 нарушений, возбуждены 18 административных дел. В суды направили пять исков, опротестованы два незаконных правовых акта.

Сотрудники прокуратуры Воронежской области также внесли представление заместителю председателя правительства области об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности.