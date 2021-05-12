В Воронежской области дорогу в обход Боброва свяжут с трассой «Дон»

К строительству новой дороги приступят не раньше 2022 года. Фото: из архива «КП»

В департаменте дорожной деятельности Воронежской области объявили тендер на разработку проекта дороги, которая свяжет трассу «Дон» с открытым в начале апреля обходом города Боброва. Об этом сообщает RosTender.info.

Новый участок будет проходить от дороги «Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск до Юго-Восточного обхода Боброва. Длина его будет 6,3 километра. На участке будут два моста протяженностью 31 и 65 метров. На отрезке новой дороги в 2,6 километров по проекту предусмотрено однорядное освещение.

Максимальная стоимость контракта на разработку проекта новой дороги – 10,4 миллионов рублей. Финансировать работы будут из бюджета области. Заявки на участие в торгах принимают до 19 мая, итоги тендера подведут 21 мая. Стоит задача – подготовить проект к началу зимы 2022 года.

- Двухполосная магистраль со скоростью движения до 120 км/ч обеспечит транспортную доступность индустриального парка «Бобровский», - обозначил одну из целей создания дороги губернатор Воронежской области Александр Гусев.