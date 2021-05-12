В Воронежской области в конце недели холод сменится жарой под 30 градусов

В конце недели в Воронеж придет практически летнее тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики наконец-то дали благоприятный прогноз погоды на ближайшие дни. В Воронежской области 13 мая потеплеет до +22 градусов. А 14 мая придет настоящая жара – до +29. Примерно такая же погода сохранится и 15 мая. Связано это с тем, что из нашего региона уходит атмосферный фронт, и его место займет гребень антициклона.

В Воронеже 13 мая ночью обещают дождь при +8 градусов, днем осадки продолжатся, но потеплеет до +21.

14 мая ночью обещают пасмурную, но без дождя при +11 градусах. Днем потеплеет до +26, и установится ясная солнечная погода.

В ночь на 15 мая при облачной погоде будет уже +14. А днем пойдет дождь, но при вполне комфортных +25 градусах.

16 мая синоптики вновь обещают пасмурную ночь при +13 градусах. Днем потеплеет до +26. Будет ясно, хотя иногда на солнце будут набегать тучи.