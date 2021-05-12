Откажись от наземного транспорта и получи страховку от травм с выгодой 25%

Те, кто справится с задачей, получат от СК «Сбербанк страхование» промокод на покупку полиса «Защита от травм» с выгодой 25%. Его можно будет активировать в мобильном приложении СберБанк Онлайн с 31 мая по 13 июня.

Чтобы принять участие в челлендже, необходимо до 16 мая зарегистрироваться в мобильном приложении «Зелёный Марафон» и с 17 по 30 мая пройти пешком 10 км. Свои передвижения нужно будет фиксировать с помощью трекера в приложении.

Елена Кошелева, директор проектов ООО СК «Сбербанк страхование»:

«Сбербанк страхование» выступает за осознанный образ жизни: предпочитая прогулку транспорту, человек не только укрепляет здоровье, но и помогает окружающей среде. Мы решили сделать приятный подарок тем, кто разделяет наши идеи. Программа «Защита от травм» позволит застраховать от неприятных неожиданностей себя, родных или друзей: в одном полисе можно указать до шести человек. При этом срок страхования, благодаря механизму подписки, может быть разным— от месяца до года.»

Челлендж «Откажись от наземного транспорта» проходит в рамках Зелёного Марафона Сбера, который состоится 5 июня — во Всемирный день защиты окружающей среды. В ноябре Сбербанк отметит своё 180-летие. Эта цифра станет знаковой и для забега, который пройдёт в 180 городах России.