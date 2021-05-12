Воронежцев напугали взрывы и стрельба в Центральном парке

В Центральном парке можно смело гулять, никаких криминальных "разборок" там не было. Фото: из архива «КП»

Жители Березовой Рощи в среду, 12 мая, около 14 часов услышали звуки взрывов и стрельбы в Центральном парке. На волне страшного ЧП в Казани люди, естественно, заволновались.

Однако представители одной из силовых структур, а точнее, регионального управления ФСИН, быстро их успокоили:

- Это была репетиция праздника 30-летия отдела специального назначения «Скиф». 13 мая в 10.00 у памятника воинам-интернацианалистам состоится торжественная часть, после которой будет показательное выступление сотрудников. Снова будет шумно, но местным жителям беспокоиться по этому поводу не стоит.