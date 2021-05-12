Бывшему заместителю прокурора Левобережного района Воронежа продлили арест

В отношении бывшего заместителя прокурора Левобережного района возбудили сразу три уголовных дела. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Центральном районном суде продлили срок ареста бывшего заместителя прокурора Левобережного района Андрея Власюка. Экс-сотрудник надзорного ведомства отсидит в СИЗО, как минимум, до 13 октября. В суде обосновали решение тем, что на свободе Власюк может повлиять на свидетелей не в пользу справедливого рассмотрения дела.

Напомним, бывший заместитель районного прокурора находится в СИЗО со 2 октября 2020 года. Его обвиняют сразу по трем уголовным делам.

Первое - получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2018 году Андрей Власюк получил от представителя коммерческой организации взятку строительными материалами, стоившими около 200 тысяч рублей. Деньги пошли на возведение дома тогда еще заместителя прокурора. За это он якобы прекратил проверку в отношении компании.

Второе - крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело возбудили в июне 2020 года. По версии следствия, Власюк сфальсифицировал материалы реестровых дел, а также якобы подкупил чиновников, имеющих право на бесплатное предоставление участков. Так ему достался надел земли в Воронеже, оценивающийся в восемь миллионов рублей.

Третье уголовное дело возбуждено в декабре 2019-го. Власюка подозревают еще и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он угрожал главе управы Левобережного района Олегу Копытину провести углубленную прокурорскую проверку. Чтобы этого избежать, префект должен был распорядиться установить на участке Власюка в центре Воронежа дренажную систему и ливневую канализацию. Причем сделать это должны были работники комбината благоустройства Левобережного района.