В Воронежском драмтеатре покажут шесть спектаклей театра из Тулы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 12 мая в Кольцовском театре начинаются гастроли Тульского академического театра драмы имени Максима Горького, он входит в пятерку старейших театров России, основанных в XVIII веке. В репертуаре тульской труппы постановки как по классическим произведениям, так и образцы современной драматургии. Воронежской публике артисты из Тулы покажут шесть спектаклей.

12 мая «Нахлебник» по Тургеневу,13, 14 и 15 мая «Боинг-Боинг» Марка Камолетти, 15 и 16 мая «Авантюрист» (БЛЭЗ) Клод Манье, 17 и 18 мая «Умная дурочка» по Лопе де Вега, 19 и 20 мая «Знойные мамочки» Дэвида Кристнера, 21 мая «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович.

В это же время труппа Воронежского театра драмы отправится в Тулу с обменными гастролями. Наши артисты покажут постановки «Наши жены» и «Американские горки» Эрика Ассуса, «Женитьбу» Гоголя, «Продавец дождя» Ричарда Нэша, «Итальянский брак» Эдуардо Де Филиппо, «Бабу Шанель» Николая Коляды, «Чайку» Чехова.