Братья Сафроновы покажут воронежцам роботов и фантастических животных

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22 мая в Воронеж приедут братья Сафроновы - известные иллюзионисты, собравшие множество наград международных иллюзионных фестивалей, а также эксперты программы «Битва экстрасенсов». То, что зрителям видится, как необыкновенный фокус, в реальности сопряжено с длительными тренировками, опасностями и форс-мажором. Однажды трюк с капканом за пару секунд травмировал Сергею Сафронову обе руки прямо на сцене.

- На глазах у зрителей капкан захлопнулся на три секунды раньше. Острые зубья «разрывают» мне правую руку и сбивают с ног, что я неаккуратно приземляюсь на левую руку и ломаю ее. Поскольку номер с капканом расположен в середине представления, мне пришлось доработать до конца шоу - с одной порванной рукой и другой сломанной рукой! – признался Сергей Сафронов. - На сцене из-за адреналина я не почувствовал боли. Только после представления осознал весь ужас. В травмопункте наложили шесть швов. Но уже спустя час я снова стоял на сцене, потому что была новогодняя кампания, когда в день идет по 3-4 шоу.

Братья Сафроновы привезут программу «Мир иллюзий и волшебства», в которой воронежцы увидят роботов и фантастических животных, трюки, спецэффекты, грандиозные декорации.

Шоу братьев Сафроновых пройдет в концертном зале Event-Hall в 14.00 и 19.00.