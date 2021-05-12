На форуме «Зодчество VRN-2021» представят концепцию застройки яблоневых садов

Воронежский архитектурный форум «Зодчество VRN-2021» пройдет 28-29 мая на «ликерке». Все мероприятия запланированы на площадках, которые расположились на территории бывшего ликеро-водочного завода на Кольцовской, 24д, - «Винзавод», «1900» «Сквер» и «Союз». Вход на форум свободный. В программе - дискуссии с архитекторами и лекции от ведущих урбанистов страны.

На центральном событии «Зодчества» - пленарной сессии с участием губернатора Воронежской области Александра Гусева, которая начнется 28 мая в 12.00 на площадке «1900», - представят концепцию застройки многострадальных яблоневых садов. Ее позиционируют как один из пилотных проектов, который будет реализован на основе стандартов комплексного развития территорий.

Так же на "Зодчестве" пройдут дискуссии на тему развития малых городов и исторических поселений, возрождения внутреннего туризма и даже архитектуры и инфраструктуры смерти (на примере здания Воронежского крематория, проект которого победил в архитектурном конкурсе). И конечно, одной из ключевых тем станут резонансные архитектурные конфликты «Снести нельзя оставить», где обсудят реконструкцию театра оперы и балета и снос хлебозавода в центре Воронежа.