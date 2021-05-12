Воронежец потерял 11 тыс рублей, заказав пиццу на сайте-двойнике пиццерии

За 11 мая жертвами дистанционных мошенников стали восемь жителей Воронежской области. В основном, их обманули лже-сотрудники банков, пугающие хакерской атакой на сбережения или попыткой взятия кредитов на их имя, а кого-то обманули через сайт бесплатных объявлений при продаже несуществующих товаров.

А вот 35-летний житель Коминтерновского района пострадал при заказе пиццы. Мужчина сделал заказ на сайте пиццерии, перевел по безналу 11 240 рублей. Правда, пиццу не дождался, а написать претензию на сайте пиццерии не удалось: на экране появилось сообщение об ошибке. Мужчина стал жертвой аферистов, попав на сайт-двойник. Сейчас многие становятся жертвами сайтов-двойников при покупке путевок в санаторий и даже билетов в театр - будьте бдительны.