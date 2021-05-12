В Воронеже команда академии «Факела» сразится с юными талантами московского «Локомотива»

Футболисты академии "Факела" с нетерпением ждут начала турнира. Фото: с сайта ФК "Факел"

С 26 по 28 мая в Воронеже пройдет футбольный турнир «Кубок Академии «Факел» имени В.Г Проскурина» среди команд 2008 года рождения. Соперники у наших юных футболистов будут интересные. Особое внимание привлекает предстоящий матч с командой из системы московского «Локомотива». Но встречи с футболистами академий курского «Авангарда» и «Тамбова» будут не менее принципиальными. Матчи пройдут по круговой системе на натуральных газонах стадионов «Чайка» и «Локомотив».

– Сыграть на таких стадионах с такими соперниками для наших ребят – это очень важный опыт. Мы с нетерпением ждем матчей, планируем сделать этот турнир ежегодным, – рассказал главный тренер академии «Факел» имени В.Г. Проскурина Вадим Эктов.

Напомним, академия «Факела» открылась в августе 2020 года. Сейчас в ней занимаются футболом около 150 прошедших отбор юных игроков, с которыми работают 15 специалистов. В распоряжении академии – поля стадионов «Чайка» и «Локомотив» и футбольный манеж Platinum arena на дамбе водохранилища.