Защитник воронежского «Факела» стал рекордсменом ФНЛ

Неманья Пейчинович в каждом матче подтверждает свой высокий класс. Фото: с сайта ФК "Факел"

В сборную 41 тура эксперты ФНЛ вновь включили сербского легионера «Факела» Неманью Пейчиновича. Он установил рекорд сезона. До этого ни один игрок не попадал в число лучших игроков тура четыре раза подряд.

Внимание аналитиков Футбольной национальной лиги Неманья заслужил, как всегда, надежной игрой в домашнем матче против московского «Торпедо». Линия обороны «Факела», по сути, не позволила создать ничего острого у своих ворот именитым гостям. И в этом велика заслуга Пейчиновича.

Также эксперты особо отметили феерическое прощание с футболом спортивного директора самарских «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Давно уже не игравший форвард внес свой вклад в разгром «Краснодара-2» в домашнем матче – 6:0, забив гол.

Также внимание специалистов привлекла игра полузащитника московского «Спартака-2» Степана Оганесяна. На его счету гол и результативная передача в победном домашнем матче с ярославским «Шинником», завершившимся со счетом – 4:2.

Также в символическую сборную 41 тура попали:

вратарь Ростислав Солдатенко («Алания» (Владикавказ);

защитники Диего Малания («Велес» (Москва), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Аслан Дудиев («Балтика» (Калининград);

полузащитники Илья Петров («Нефтехимик» (Нижнекамск), Никита Кривцов («Томь» (Томск);

нападающие Денис Ткачук («Оренбург») и Момо Янсане («Нижний Новгород»).

Главным тренером сборной тура выбрали наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.