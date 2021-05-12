Воронежский магазин выплатил 177 тыс руб сотрудникам, которым платил ниже "минималки"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский магазин, торгующий продуктами питания, поймали на нарушении прав сотрудников. Работникам платили ниже МРОТ.

- В ходе проверки открылось, что заработная плата 18 сотрудников магазина составляла величину ниже минимального размера оплаты труда. На основании выданного инспектором труда предписания права работников полностью восстановлены, им произведен перерасчет заработной платы и выплачено 177 тысяч рублей. Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.