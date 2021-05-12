Сотрудники ФСБ провели урок Мужества и «Эстафету Победы» в школе под Воронежем

фото УФСБ России по Воронежской области

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области провели патриотическую акцию, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Силовики организовали для ребят Кондрашкинской школы имени кавалера ордена Мужества Дениса Налетова, что в Каширском районе, «Эстафету Победы». Победителей наградили спортивным инвентарем.

Кроме соревнований офицеры воронежского УФСБ провели урок Мужества, напомнив ребятам о жизненном пути и подвиге Дениса Налетова и других сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а также об участии органов безопасности в освобождении воронежского края от фашистов в военных 1941-1945 годах.