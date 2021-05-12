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Общество12 мая 2021 12:56

Между Воронежем и Калининградом запускают субсидируемые авиарейсы

Летать в самый западный областной центр России будут на самолетах Boeing 737-800
Артем ИЛЬИН
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Самолеты из Воронежа в Калининград будут летать целую осень раз в неделю.

Самолеты из Воронежа в Калининград будут летать целую осень раз в неделю.

Фото: Константин ИВШИН

Из Воронежа в Калининград с начала осени запустят прямые авиарейсы. Причем их будут субсидировать. Об этом рассказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина на своей странице в Facebook.

В Калининград будут летать раз в неделю с 1 сентября по 30 ноября 2021 года самолеты Boeing 737-800, рассчитанные на 189 мест, авиакомпании «Северный ветер».

Евгения Кукушкина также пояснила, что имеется в виду под субсидированием перелетов:

- Это не субсидии пассажирам в виде каких-либо выплат. Их получают авиакомпании из федерального и региональных бюджетов. По предварительным оценкам, билеты на этих направлениях будут стоить ориентировочно на 10-30% меньше.