Между Воронежем и Калининградом запускают субсидируемые авиарейсы

Самолеты из Воронежа в Калининград будут летать целую осень раз в неделю. Фото: Константин ИВШИН

Из Воронежа в Калининград с начала осени запустят прямые авиарейсы. Причем их будут субсидировать. Об этом рассказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина на своей странице в Facebook.

В Калининград будут летать раз в неделю с 1 сентября по 30 ноября 2021 года самолеты Boeing 737-800, рассчитанные на 189 мест, авиакомпании «Северный ветер».

Евгения Кукушкина также пояснила, что имеется в виду под субсидированием перелетов:

- Это не субсидии пассажирам в виде каких-либо выплат. Их получают авиакомпании из федерального и региональных бюджетов. По предварительным оценкам, билеты на этих направлениях будут стоить ориентировочно на 10-30% меньше.