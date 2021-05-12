Отметили: жительница Воронежа в свой день рождения искромсала ножом сожителя

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Следователи передают в суд дело 54-летней жительницы Воронежа, обвиняемой в убийстве сожителя.

19 февраля 2021 года дама отмечала свой день рождения в квартире на улице Комарова вместе с 60-летним гражданским мужем. Через какое-то время они поругались, в итоге женщина схватила поварской нож и несколько раз ударила мужчину в грудь.

После этого она позвонила дочери сожителя, рассказала о смерти отца и сбежала. Погибшего обнаружила дочь, которая сообщила о случившемся в полицию. Медики констатировали, что смерть мужчины наступила в результате проникающих ранений груди с повреждением правого легкого, сердца и печени.

Когда женщину задержали, она рассказала, как нанесла удары сожителю. Теперь ей придется ответить за убийство.