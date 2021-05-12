Поймали банду телефонных мошенников, которые под видом полицейских взимали с воронежских пенсионеров «пошлины» за купленные лекарства

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Будут судить банду серийных телефонных мошенников, которые наживались на пенсионерах. Шестеро подельников, москвичи и жители Приморского края в возрасте от 33 до 47 лет, в 2018-2019 годах звонили пожилым жителям Воронежской, Тамбовской и Белгородской областей.

Представлялись сотрудниками правоохранительных органов и рассказывали «сказки», что ранее приобретенные пенсионерами лекарства являются контрафактными, но можно получить за них компенсацию в качестве возмещения вреда. Правда, чтобы вернуть деньги, необходимо сначала перечислить налоговую пошлину. Трое пенсионеров перевели требуемые суммы путем электронных платежей.

- Похитить средства других пенсионеров обвиняемым не удалось по независящим от них обстоятельствам. В целом общая сумма материального ущерба составила около пяти миллионов рублей. Лже-полицейских удалось задержать. У них провели десяток обысков, изъяли более 30 мобильных телефонов, 46 sim-карт, 18 банковских карт, компьютеры, рукописные записи, электронную базу данных лиц, приобретавших БАДы, счетно-денежную машину, банковские чеки получения денежных переводов, печати различных организаций. Дело о мошенничестве передано в Центральный райсуд Воронежа. Обвиняемым грозит до 10 лет заключения, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.