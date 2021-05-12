Воронежец пытался за 50 тыс «выкупить» протокол о пьяном вождении

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 52-летнего мужчины, пытавшегося дать взятку за «исчезновение» протокола о пьяном вождении.

В марте 2021 года воронежец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, его поймали сотрудники ДПС и составили протокол. 26 марта мужчина пришел в ГИБДД и предложил сотруднице полиции деньги, чтобы она не направляла материал в суд, ведь нарушителю грозит штраф и лишение прав. Мужчина попытался передать сотруднице полиции 50 тысяч рублей, положив их на рабочий стол в кабинете. Тут его и задержали.

Теперь он добавил к административным статьям еще и уголовную.