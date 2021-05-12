Концепцию воронежского фестиваля «Город-сад» разработают за 1,25 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже определили подрядчика для создания концепции фестиваля «Город-сад». Согласно протоколу итога торгов, на ее разработку потратят 1,25 млн рублей (на 250 тыс меньше первоначально заявленной стоимости). Работы выполнит столичная компания, которая уже делала концепции «Города-сада» в 2018 и 2020 годах.

К 1 июня фирма должна представить архитектурно-творческий план и тематику фестиваля, варианты декорирования фестивального пространства (в частности, должно быть представлено не менее трех флористических экспозиций и трех объектов из сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур от дизайнеров всероссийского уровня), варианты мастер-классов и занятий для детей.

Напомним, в этом году «Город-сад» решили провести в очном формате (в 2020-м он прошел онлайн), праздник садов и цветов развернется в Центральном парке. Планируемые даты – 2-5 сентября.