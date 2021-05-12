Председатель Воронежского облсуда заработал за 2020-й год 5,8 млн рублей

Председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов отчитался о доходах за 2020 год, декларацию разместили на сайте ведомства. Тарасов заработал за прошедший год 5,8 млн рублей. По основному месту работы он получил зарплату в размере чуть больше 4 млн рублей, еще 900 тысяч - от продажи имущества, а также 834 тысячи - из других источников.

В собственности Василия Тарасова земельный участок площадью чуть больше 2 тыс. кв. м и дом площадью 164 кв. м. Также у него есть служебная квартира площадью 123 кв. м. Супруга председателя облсуда владеет гаражом 170 кв.м и автомобилем Nissan Juke.