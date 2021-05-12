Ингеборга Дапкунайте расскажет воронежцам о детстве

В Воронеже стартовала лаборатория «Сторителлинг: теория и практика» в рамках фестиваля-школы современного искусства «Территория». Мероприятия творческого проекта продлятся по 17 мая. В Камерном театре и театре «Кот» состоятся лекции, семинары и мастер-классы, посвященные сторителлингу и вербатиму, от режиссера Саввы Савельева, драматурга Евгения Казачкова, театроведа Кристины Матвиенко, режиссера Алексея Розина, театрального критика и арт-директора фестиваля Романа Должанского.

Воронежцы также смогут попасть на открытые репетиции спектакля Sveiki sulauk (в переводе c литовского «Привет дождавшимся») с участием Ингеборги Дапкунайте. Постановка посвящена воспоминаниям актрисы о жизни ее семьи в Вильнюсе. На образовательные мероприятия вход свободный (репетиции платные).