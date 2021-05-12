В Воронеже пьяный водитель укусил остановившего его инспектора ДПС

В Воронеже будут судить мужчину за применение насилия в отношении полицейского.

Инцидент произошел 28 февраля на ул. Любы Шевцовой. В четыре часа утра сотрудники ДПС остановили автомобиль, который вилял на дороге. Автоинспектор попросил предъявить документы, при этом сотрудник полиции обнаружил, что у водителя имеются признаки опьянения. В ответ нарушитель решил поехать. Полицейский пытался остановить нетрезвого водителя, запрыгнув в салон автомобиля, тот стал выталкивать инспектора из машины. Полицейскому удалось остановить авто, он вывел нетрезвого водителя из салона и пытался надеть ему наручники, когда задержанный укусил инспектора ДПС за палец до крови, так что появились ссадины на тыльной поверхности левой кисти.

Теперь воронежцу придется ответить за насилие в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей. Дело уже принял Советский райсуд.