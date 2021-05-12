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Общество12 мая 2021 9:05

«Антиконтрафакт»: воронежцы могут сообщить о поддельных товарах на горячую линию

По "горячему" номеру примут информацию о фактах производства, хранения и продажи товаров с признаками фальсификата, включая нарушение авторских прав
Ярослав ИВАНОВ
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Жители Воронежской области могут пожаловаться на фальсифицированные товары и нарушение авторских прав на горячую линию «Антиконтрафакт». Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-333-5-112.

- Это поможет защитить потребителей и легальных производителей от некачественной продукции. Информацию будут передавать правоохранительным органам и контролирующим ведомствам, - сообщили в региональном департаменте промышленности и транспорта.

«Антиконтрафакт» является единым сервисом для обращений по вопросам любой поддельной продукции - фактам производства, хранения и продажи товаров с признаками фальсификата и контрафакта, включая возможное нарушение авторских прав.