«Антиконтрафакт»: воронежцы могут сообщить о поддельных товарах на горячую линию

Жители Воронежской области могут пожаловаться на фальсифицированные товары и нарушение авторских прав на горячую линию «Антиконтрафакт». Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-333-5-112.

- Это поможет защитить потребителей и легальных производителей от некачественной продукции. Информацию будут передавать правоохранительным органам и контролирующим ведомствам, - сообщили в региональном департаменте промышленности и транспорта.

«Антиконтрафакт» является единым сервисом для обращений по вопросам любой поддельной продукции - фактам производства, хранения и продажи товаров с признаками фальсификата и контрафакта, включая возможное нарушение авторских прав.