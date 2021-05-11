Воронежским зооволонтерам принесли бельчонка со сломанной челюстью

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В центр помощи диким животным «Сердце леса» принесли малютку-бельчонка, которого подобрали в Рамони. Малышу около 55 дней от роду и он находится в крайне тяжелом состоянии

- Белка-мать, в попытках затащить малыша в гнездо, уронила его трижды, - рассказали волонтеры.

При обследовании у бельчонка выявили закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти.

Кстати, это уже восьмой бельчонок, которого выхаживают волонтеры. Напомним, ранее в центр приносили осиротевших после гибели матери малышей.