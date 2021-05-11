На Воронежской экотропе неизвестные свалили мусор и сломали мост через Мокрый лог

Фото из группы "Большая Воронежская Экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

С плачевными последствиями для Нагорной дубравы и Большой Воронежской экотропы прошли майские праздники. Горожане обнаружили в лесу кучи строительного и бытового мусора, сваленные с грузовика. По мнению автора Экотропы Алексея Саниева, проблему могли бы решить шлагбаумы, препятствующие проезду на дубраву крупногабаритной техники.

- В этот раз мусор вывезли по дороге на Рыбачий, - рассказал Алексей. - Так же много мусора под Белой горой, где собираются граждане на квадроциклах и машинах. Народ, может, кто видел этих мусорщиков? Есть регистраторы, телефоны. Фотографируйте номера, отправляйте нам.

Фото из группы "Большая Воронежская Экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

Кроме того, после праздников на экотропе оказался разрушен деревянный настил через ручей в Мокром логу. Неизвестные свалили столбы и оторвали доски мостика. Воронежцы предположили, что к разрушению моста причастны мотоциклисты или водители квадроциклов, гоняющие по тропе. Явно, что крепкую конструкцию расшатала техника.

Воронежцы приглашают добровольцев, чтобы исправить поломки и убрать мусор. Подробности можно узнать в группе «Большая Воронежская Экотропа» в соцсети «Вконтакте».