Воронежские следователи завершили расследование дела предпринимателя, напавшего на журналиста с газовым баллончиком

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Следователи завершили расследование дела о воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с применением насилия, фигурантом по которому проходит 34-летний бывший сотрудник юридической фирмы.

По данным следствия, 12 ноября 2020 года корреспондент программы, выходящей на федеральном канале, исполняя редакционное задание, прибыл на ул. Бахметьева г. Воронежа в офис фирмы, оказывающй юридическую помощь гражданам для подготовки репортажа. Однако сотрудник конторы, не желая распространения информации о деятельности организации, распылил содержимое газового баллончика в лицо корреспондента.

В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

- Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевшего и свидетелей, заключения проведенных экспертиз, протоколы выемок и осмотров, иные материалы уголовного дела, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - отметили в СУСКе по Воронежской области.

Напомним, что этот же человек в числе преступной группы проходит по делу о мошенничестве в качестве одного из организаторов. Действую под вывеской юридических услуг, мошенники обманывали людей по всему Воронежу на протяжении длительного времени. Расследование уголовного дела продолжается.