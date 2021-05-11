В Воронеже поздний пассажир отнял машину у водителя такси

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

В Воронеже на улице Серго задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в грабеже транспортного средства. Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, 42-летний воронежец в вечернее время подрабатывал подвозом пассажиров на автомобиле «Лада Калина», принадлежавшем его другу.

- Выполняя заказ в Ленинском микрорайоне, он посадил неизвестного мужчину, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Вместо оплаты поездки он крикнул водителю о намерении применить физическую силу. Потерпевший убежал, оставив ключи в замке зажигания. Воспользовавшись этим, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уехал кататься на чужой машине.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «грабеж» и заключили в камеру временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы.