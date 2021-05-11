За нарушение противопожарного режима наказали троих жителей Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Cотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС провели рейд по Семилукскому району для выявления нарушителей противопожарного режима. Они посетили населенные пункты в Девицком сельском, Семилукском сельском и Латненском сельском поселениях Семилукского района. В поле зрения проверяющих попали три нарушителя, которые в условиях запрета развели костры для сжигания мусора. На них составили протоколы.

Всего в ходе патрулирования также проинструктировали 57 человек, а жителей еще раз дополнительно ознакомили с постановлением правительства.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» (с мобильных и стационарных телефонов) или «112» (с мобильных телефонов), телефон доверия – 8(473) 277-99-00