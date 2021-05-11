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Общество11 мая 2021 16:46

В райцентре под Воронежем начали возводить многоэтажку без разрешения на строительство

Нарушения выявила прокуратура
Евгения ФРОЛОВА
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В Семилуках Воронежской области прокуратура в ходе проверки выявила нарушения со стороны ООО Специализированный застройщик «Строитель». Компания приступила к возведению многоквартирного жилого дома на улице 25 лет Октября, не получив соответствующего разрешения. Об этом 11 мая, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В итоге в отношении директора компании было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения). Виновное должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

После этого застройщик получил разрешение на строительство в установленном законом порядке, – рассказали в прокуратуре.