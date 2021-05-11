На въезде в Воронеж столкнулись четыре машины, один человек в больнице

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Массовая авария произошла во вторник, 11 мая около 13 часов на улице Димитрова, в районе автомобильной развязки. По предварительным данным, 51-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай», допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». Затем «Лада Ларгус» столкнулась с «Лада Гранта», которой управлял 35-летний местный житель. После чего «Лада Гранда» допустила столкновение с автомобилем Газель, под управлением 28-летнего воронежца.

В результате столкновения получил ранения водитель «Ларгуса» - его госпитализировали. Но большей частью пострадали автомобили.

По факту ДТП полицейские начали проверку для выяснения обстоятельств и причин происшествия.